Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, sitzen in einem Bus am Grenzübergang in Medyka. Aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Einmarschs mehr als zwei Millionen Menschen geflohen

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen Gronau. „Es ist eine dynamische Situation, die sich stündlich verändert“, sagte Gabi Könemann vom Büro des Bürgermeisters am Mittwochabend im Rat. „Ich habe um 20 Uhr erfahren, dass morgen früh acht Personen aus Charkiw ankommen werden.“ Insgesamt hielten sich am Donnerstagnachmittag gut 70 Flüchtlinge aus der Ukraine in Gronau auf. Es gelte, diese Menschen unterzubringen. Die angebotenen Unterkünfte müssten gesichtet werden. Außerdem müssten die Menschen begleitet und betreut werden. Erste Abgänge soll es auch schon gegeben haben. Vier Ukrainer sollen Richtung nach Belgien zu Verwandten weitergereist sein.

Vielzahl unterschiedlicher Hilfsangebote

Die Stadt kann auf eine Vielzahl unterschiedlicher Hilfsangebote zurückgreifen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine müssen sich bei der Ausländerbehörde in Borken registrieren lassen. Den Transfer in die Kreisstadt hat eine Fahrschule aus Gronau übernommen, die Fahrer, Fahrzeug und sogar Kindersitze gratis organisiert. Die Hilfsbereitschaft in der Gronauer Bevölkerung ist also weiterhin hoch. Zimmer und Wohnungen wurden bereitgestellt. Zum Beispiel hat ein Elternpaar mit vier Kindern vier Flüchtlinge in ihr Haus aufgenommen. „Wir versuchen, andere Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, um die Aufenthalte so kurz wie möglich zu halten“, sagt Gabi Könemann. Die privaten Gastgeber sollen nicht über Gebühr beansprucht werden.

Angebote für Unterkünfte nimmt die Stadtverwaltung weiterhin entgegen. Von Sachspenden bittet sie jedoch derzeit abzusehen. Es müsse erst eruiert werden, was überhaupt benötigt werde. Die Koordinierung der Hilfe mit Unterstützung ehrenamtlicher Institutionen laufe derzeit.

„Es sind zudem viele Kleinigkeiten, die organisiert werden müssen“, so Gabi Könemann im Gespräch mit den WN. Ein Beispiel: Die Ankömmlinge brauchen einen Coronatest, der bei Teststellen organisiert werden muss, die eine schriftliche Bescheinigung ausstellen.

Mit der Registrierung bei der Ausländerbehörde erhalten die Flüchtlinge eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Monate, so die Erste Beigeordnete Sandra Cichon. „Es gibt aber noch Unmengen an ungeklärten Fragen.“