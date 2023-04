Ein Albtraum für jeden E-Bike-Fahrer: Während der Fahrt gerät das Fahrrad in Brand. In Gronau machte nun ein Radler unfreiwillig diese Erfahrung.

Der Saison-Start der Mittwochsradler im CVJM begann mit einem überraschenden Knalleffekt: Kurz vor Ende des Lagapads in Losser fing es am E-Bike eines Mitfahrers an, zu qualmen. Nach mehreren Aufforderungen konnte er noch rechtzeitig absteigen und den mehrmaligen Explosionen entgehen, heißt es in einer Mitteilung des CVJM.

Eine entgegen kommende Niederländerin erfasste die Situation und alarmierte sofort Polizei und Feuerwehr. Diese löschten das brennende Rad und die Teile des Akkus. Die Polizisten transportierten dann Rad und Fahrer zum Händler in Glanerbrug. Dessen Kommentar: „Sowas haben wir noch nicht gesehen.“