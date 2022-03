„Eckpfeiler für die Zukunft gesetzt“

Es ist das Ende eine Epoche: Am Montag hatte Ludger Vormann als Geschäftsführer des Gronauer St.-Antonius-Hospitals offiziell seinen letzten Arbeitstag.

Krankenhaus-Geschäftsführer Ludger Vormann wechselt in den Ruhestand

Nach dem Studium in Münster hatte der gebürtige Billerbecker seine erste Stelle in Sendenhorst, später wechselte er als stellvertretender Verwaltungsdirektor zum Clemenshospital nach Münster. Bis auf drei Jahre während des Studiums blieb er seinem Heimatort treu. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Guido Kratzke blickt der Diplom-Kaufmann auf seine fast 25-jährige Tätigkeit in Gronau zurück.