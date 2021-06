Eheleute feiern Gnadenhochzeit

Bereits am Mittwoch konnten Gertrud und Hermann Wesker auf 70 Ehejahre zurückblicken. Am Samstag (22. August) werden sie dieses sehr seltene Fest der Gnadenhochzeit nach der Dankmesse in der St.-Josefskirche im Familienkreis und mit langjährigen Wegbegleitern sowie einigen Bekannten feiern.

Kennengelernt hatten sich die gebürtige Wessumerin Gertrud Gebker, die schon als Kind mit ihrer Familie nach Epe zog, und der Eperaner Hermann Wesker beim Turnverein Epe. Der gemeinsame Weg zur Arbeit nach Gronau Ende der 1940er-Jahre brachte die beiden schließlich als Paar zusammen.

Gertrud Gebker arbeitete damals als Hauswirtschafterin. Nach der Kriegsgefangenschaft fand Hermann Wesker eine Bürotätigkeit bei der Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft. Schnell stieg er dort zum Bilanzbuchhalter auf. 1954 wurde er schließlich in der Generalversammlung zum Geschäftsführer ernannt.

Als junges Paar zogen die beiden nach Gronau und bauten später ihr Haus am Alten Postweg. Bis vor drei Jahren blieb es das Zuhause der Eheleute Wesker. Seit 2017 haben die Jubilare eine Wohnung im City-Wohnpark an der Neustraße. „Wir haben uns natürlich deutlich verkleinert, und mein Mann hat den großen Garten anfangs sehr vermisst. Gut war aber, dass wir alles selbst planen konnten“, erzählt Gertrud Wesker. „Außerdem“, fügt sie hinzu, „hat es sich auch so ergeben, dass unser ältester Enkel zu der Zeit gerade ein Haus suchte.“ Im City-Wohnpark leben die beiden weitgehend selbstständig. Auch das tägliche Kochen erledigt Gertrud Wesker nach wie vor gern.

Aus der Ehe der Weskers gingen fünf Kinder hervor. Acht Enkelkinder und sechs Urenkelkinder bilden die weitere Nachkommenschaft. Vor einigen Jahren ist das Schlimmste geschehen, was Eltern passieren kann: Hermann und Gertrud Wesker mussten einen ihrer Söhne zu Grabe tragen.

Viele Jahre hat sich das Ehepaar Wesker ehrenamtlich engagiert. Der mittlerweile 96-jährige Hermann Wesker war Schrift- und Rechnungsführer sowohl beim Landwirtschaftlichen Ortsverband als auch bei der Gronauer Jagdgenossenschaft. Das letztgenannte Amt hatte er 43 Jahre inne. Gertrud Wesker war lange Jahre im Vorstand der Gronauer Landfrauen tätig.

Gertrud und Hermann Wesker fühlen sich beide der katholischen Kirche eng verbunden. So haben sie sich im Pfarrgemeinderat beziehungsweise im Kirchenvorstand von St. Josef engagiert. Bis vor fünf Jahren war die jetzt 92-jährige Gertrud Wesker auch bei der KFD St. Josef aktiv.