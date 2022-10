„Menschen in Not“: Trotz erhöhter Nachfrage finanziell gut aufgestellt

Die meisten Menschen in Gronau sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Das Pro-Kopf-Einkommen ist gering. Dazu kommen Inflation und der Energiepreisschock. Der Verein „Menschen in Not“ ist trotz der erhöhten nachfrage finanziell gut aufgestellt. Die Vorstandsmitglieder drückt der Schuh woanders.

Die multiple Krise schlägt voll durch: Der Verein „Menschen in Not“ verzeichnet seit Monaten einen deutlichen Zugang an Anträgen auf finanzielle Hilfe. „545 Fälle waren es in den ersten neun Monaten dieses Jahres“, sagt das für die Finanzen zuständige Vorstandsmitglied Herbert Ossendorf. Ein Plus von 106 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht.