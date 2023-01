Ehrungen für Engagement

Gronau

Die Löschzugversammlung am Samstagabend bot Anlass dazu, einige Jubilare zu ehren, die bereits vor langer Zeit in die Feuerwehr eingetreten sind. Sie alle haben erheblich an der Gestaltung der Wehr und der Mitgliedergewinnung mitgewirkt, außerdem zur guten Entwicklung der Gronauer Feuerwehr und zum Dienst an der Allgemeinheit beigetragen.

Von Hans Dieter Meyer