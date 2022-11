Eigene Erfahrung macht gelassener

Der Wohlstand in Deutschland stieg und stieg in den vergangenen Jahrzehnten. Für viele ist eine andere Entwicklung schwer vorstellbar. Doch es gibt sie noch: Die Zeitzeugen, die auch andere Zeiten in diesem Land schon erleben mussten. Und die zeigen sich heute deutlich gelassen.

Die allermeisten, die heutzutage zur Generation der Babyboomer und danach gehören, kennen es gar nicht anders: Der Wohlstand stieg und stieg. Sich einschränken müssen, gar Notzeiten erleben? Wir doch nicht! Doch was mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor fast drei Jahren seinen Anfang nahm und jetzt durch Inflation und Energiekrise verschärft wird, könnte, so dämmert es vielen, eine Kehrtwende sein. Auf einmal sind Sparen und Verzicht angesagt. Doch die Einschränkungen, die heute im Zuge der Energiekrise zur Debatte stehen, sind im Vergleich zu früheren Zeiten gar nichts. An die Not der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit hat die ältere Generation noch rege Erinnerungen. Die Redaktion fragte bei Hildegard Krisse, Hannelore Otting und Margret Frieske nach, wie es damals war.