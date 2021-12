Eigenen Film drehen

„Wir schreiben das Jahr 2040. Es herrscht die Künstliche Intelligenz Kayleigh. Doch in der Provinz Alpha 10 regt sich Widerstand. Drei Widerstandskämpferinnen versuchen alles, um die Künstliche Intelligenz auszuschalten, weil diese dafür verantwortlich ist, dass ihre Eltern nicht mehr am Leben sind.“

So liest sich die Inhaltsangabe eines Films, der in einem zehnwöchigen Prozess unter der Regie von Klaus Uhlenbrock entstanden ist. Er enthalte all das, was einen guten Science-Fiction-Film ausmacht: Technik aus der Zukunft, Wissenschaftler mit einer Vision, ungewöhnlichen Szenarien und Zeitreisen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbücherei. Hier war die Drehbuchwerkstatt angesiedelt.

Seit September schrieben Nathan Bozkurt, Rahel Bozkurt, Amy Büld, Vivian Büld, Jonah Hutschreuther, Milla Kasprowiak, Theo Kernebeck, Ela Köse, Anna-Maria Kuß und Julia Tebbe unter professioneller Anleitung ihr eigenes Drehbuch und verfilmten dieses im Anschluss selbst.

Die Jugendlichen waren Drehbuchschreiber, Schauspieler und Regisseure in einem. Dabei übten sie das kreative Schreiben und lernten den technischen Prozess beim Dreh. So wurde zum Beispiel auch mit dem sogenannten Green Screen gearbeitet, um beliebige Hintergründe einzubauen und Spezialeffekte zu erzeugen. Den Abschluss bildete jetzt die öffentliche Premiere in der Stadtbücherei. Eingeladen war eine begrenzte Anzahl an Freunden und Verwandten der Jugendlichen.

Im Anschluss an die Filmvorführung erhielten alle Jugendlichen eine Rose sowie ihren Film auf DVD. Der Film wurde auch auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht.

Die Drehbuchwerkstatt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW im Rahmen des Projektes „Schreib-Land NRW“, einer Initiative des Literaturbüros NRW und des Verbands der Bibliotheken NRW.