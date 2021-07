Ein 14. Monatsgehalt ist drin

Wer sein Unternehmen erfolgreich aufstellen möchte, muss ab und zu alte Wege verlassen, neue beschreiten und auch Risiken eingehen. Und das alles ohne die Sicherheit, dass der eingeschlagene Weg auch erfolgreich sein wird. Unternehmertum halt.Für Christian Hörmann steht fest: Damit sein Installationsunternehmen auch in Zukunft gut aufgestellt sein wird, kann nicht alles so weitergehen wie immer.

Natürlich gibt es verschiedene Wege, ein Unternehmen zu führen. Es kann beispielsweise eine Kombination aus Druck von oben und Geheimniskrämerei sein – es kann aber auch eine Kombination aus Transparenz, Eigenverantwortung und Erfolgsbeteiligung sein. Für Letzteres hat sich der Inhaber des Handwerksbetriebs Anton Hörmann mit seiner Frau Astrid entschieden.

„Wir haben uns das natürlich ganz genau überlegt“, erläutert der Diplom-Ingenieur, der nach seinem Studium zunächst Berufserfahrungen als Projektleiter in der Industrie sammelte und dann nach Epe in den heimischen Betrieb zurückkam, um dort die Geschicke zu lenken.

„Natürlich ist es ein Risiko, wenn man sein Unternehmen transparent macht“, berichtet er über Bedenken, die Zahlen des über 50 Jahre alten Unternehmens für seine Mitarbeiter komplett offenzulegen. Doch er hat sich dazu entschlossen, für die Mitarbeiter „die Hosen herunterzulassen“ – und mit entwaffnender Offenheit das Team bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens mitzunehmen.

Wer in seinem Ausbildungsberuf hervorragend qualifiziert ist, dem sagen Bilanzzahlen nicht unbedingt auf Anhieb etwas. „Wir haben deshalb zusammen mit unserem Steuerberater und den Mitarbeitern in unserem Schulungsraum Info-Veranstaltungen gemacht“, beschreibt Hörmann den notwendigen Prozess für die Einführung des neuen Beteiligungsmodells.

Coronakonform wurde die Belegschaft in zwei Gruppen aufgeteilt, die an aufeinanderfolgenden Tagen im Schulungs- und Seminarraum des Installateurbetriebs am Amelandsbrückenweg zusammenkam, bis einigen der Kopf qualmte. „Wichtig ist aber auch, dass die Mitarbeiter, wenn ihnen etwas unklar ist, jederzeit nachfragen können“, macht Hörmann deutlich, dass der nun eingeschlagene Weg ein Prozess ist und nicht von jetzt auf gleich für alle Mitarbeiter ohne Nachfrageoptionen bleibt.

Zukünftig sollen die Mitarbeiter auch während des Geschäftsjahres immer wieder darüber informiert werden, wo das Unternehmen angesichts seiner Planungen aktuell steht. Dafür gibt es einen besonderen Grund: Je nach Verantwortungsfunktion und Tätigkeit im Unternehmen, an dem sich ihr Gehalt orientiert, erhalten sie ab sofort auch eine Gewinnbeteiligung. „Je besser es dem Unternehmen geht, desto höher kann diese ausfallen“, erläutert der Geschäftsführer und verweist darauf, dass es unterjährig an drei Terminen im Jahr Ausschüttungen geben soll. „So können unsere Mitarbeiter auf bis zu 14 Monatsgehälter kommen.“

Auf dem Weg dorthin kann das Gesamtunternehmen von den Entscheidungen einzelner Mitarbeiter immer wieder profitieren. Denn erste Verhaltensänderungen stellte Anton Hörmann schnell fest. „Als ich einen Mitarbeiter, der zu einer Baustelle im Ruhrgebiet musste, fragte, ob er auf dem Weg dorthin nicht noch tanken müsse, bekam ich die Antwort, das habe er gestern schon auf der Heimfahrt gemacht, weil der Sprit abends ja im Regelfall günstiger als morgens sei“, berichtet der Unternehmer erfreut. Seine Botschaft sei offenbar angekommen.

„Ein anderer Mitarbeiter forderte einen Auszubildenden auf, angesichts einer kleineren Sanierungsbaustelle angeschnittene Rohrteile einzupacken, da diese ausreichend seien und kein neuer Verschnitt entstehen müsse. Sicherlich nur Kleinigkeiten – in der Summe aber wirken sie sich auf den Unternehmenserfolg aus – und damit auch direkt auf das, was jeder Mitarbeiter im Laufe des Jahres ausgezahlt bekommt.

„Natürlich hatten wir auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Hinterkopf“, gibt Hörmann unumwunden zu. Gute neue Mitarbeiter zu finden, sei schwierig, gute vorhandene zu behalten umso wichtiger. Da könne natürlich ein System, das auf Transparenz und direkte Gewinnbeteiligung abziele, positive Effekte entfalten.