Ein Arbeitskreis soll’s richten

Kinder aus dem Familienzentrum Zum Regenbogenland haben das Forscherhaus in Stadtlohn besucht und waren hellauf begeistert. Diese Besuche brachten Kita-Leiterin Birgit Hüsing-Hackfort auf die Idee, auch für Gronau die Errichtung eines Forscherhauses voranzutreiben.

Ob Gronau ein Forscherhaus bekommt, in dem Kinder und Jugendliche spielerisch an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) herangeführt werden, ist weiter offen. Die nächsten Schritte dorthin wurden aber am Donnerstagabend im Jugendhilfeausschuss (JHA) eingeleitet.