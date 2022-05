Ein atemloser Rausch: Klaviervirtuosin Hiromi mit ihrem Streichquartett

Gronau

Ist es zeitgenössische Klassik? Ist es Jazz? Nein: Es ist Super-Musik! Was schert einen Musikfreund Schubladendenken, wenn es sich als dermaßen überholt erweist wie beim Konzert der Pianistin Hiromi Uehara! Gut: Begriffe wie Klassik oder Jazz helfen etwas bei der Einordnung und Beschreibung des Erlebten – doch auch das nur bedingt. Denn nicht einmal das Hören ihrer Studio-Aufnahmen kommt auch nur in die Nähe der Erfahrung, die ein Live-Auftritt der quirligen Frau aus Japan mit sich bringt. Das Jazzfest-Publikum kam am Montagabend in den Genuss einer außergewöhnlichen Performance.

Von Martin Borck