Ein Bebauungsplan wird aufgestellt

Aldi an der Oststraße in Epe

Ob ein Aldi-Discounter an der Oststraße gebaut werden darf oder nicht – noch ist in der konkreten Sache nichts entschieden. Der Ausschuss für Bauen, Planen und Denkmalschutz hat vielmehr am Montagabend beschlossen, für das Gebiet zwischen Antonius-, Ost-, Wilhelmstraße und Auf der Sunhaar einen Angebots-Bebauungsplan aufzustellen. Großflächiger Einzelhandel wie ein Discounter wäre damit nicht ausgeschlossen.

Martin Borck