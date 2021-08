„Ein bewegendes Erlebnis“

An fünf Stellen auf dem neuen Altar der St.-Antonius-Kirche brennen kleine Feuer. Weihrauch steigt auf. Bischof Dr. Felix Genn und Pfarrer Michael Vehlken knien vor dem Altar und beten. Ein beeindruckender Moment in einer Reihe ritueller Bausteine. Zusammen ergeben sie die Altarweihe, die Bischof Genn während eines Festgottesdienstes am Sonntag in der St.-Antonius-Kirche vornahm.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch