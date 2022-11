Rat stimmt „Letter of Intent“ mit Enschede einstimmig zu

Gronau/Enschede

Auf beiden Seiten der Grenze ist die Erkenntnis da, dass Gronau und Enschede von einer engen Zusammenarbeit nur profitieren können. In welchen Bereichen diese erfolgen sollte, das wurde jetzt in einem Letter of Intent verabredet. Und die Niederländer hatten zu den Beratungen in Gronau noch eine leckere Überzeugungshilfe im Gepäck.