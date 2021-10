Ein dunkles Rot ziert die Fassade

Die Gerüste zumindest auf der Rückseite der Hochhäuser an der Schulstraße sind abgebaut. Nun ist der Blick frei auf die neu gestaltete Fassade.

Sanierungsarbeiten an Gebäuden in der Schulstraße

Die Stadt Gronau legt mit der Innenstadtsanierung vor – die Wibo Immobilien GmbH legt nach: An der Schulstraße werden derzeit Wohn- und Geschäftshäuser saniert. Auf der Rückseite, zur Schweringstraße hin, sind die Gerüste vom Gebäude Schulstraße 6 nach mehreren Monaten Sanierungszeit vor wenigen Tagen abgebaut worden. Zum Vorschein kam ein Gebäude, das sich farblich an das Nachbargebäude (in dem die Deutsche Bank untergebracht ist) anpasst. Ein dunkles Rot ziert nun die Fassade. Farbe, die das Einheits-Graubraun seiner Entstehungszeit vergessen lässt.