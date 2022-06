Ein echter Teamplayer geht von Bord

Mit Konrektor Martin Schreurs ist am Donnerstag ein Urgestein der Gesamtschule – und darüber hinaus auch der ehemaligen Pestalozzischule – in den Ruhestand verabschiedet worden. Die bunte Feier fand an ungewöhnlichem Ort statt: In einem extra für diesen Zweck aufgebauten Zirkuszelt auf dem Schulhof.

Eine Abschiedsfeier für einen Lehrer, die – zweigeteilt – vom Morgen bis in den Nachmittag dauert und für die extra ein Zirkuszelt auf dem Schulhof aufgebaut wird? Man liegt nicht ganz falsch mit der These, dass an der Gesamtschule Gronau am Donnerstag ein nicht ganz unverdienter Pädagoge in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Martin Schreurs sagte der integrativen Schule, an die er 2014 gewechselt ist und an der er als Konrektor gewirkt hatte, Ade. Insgesamt war Schreurs, der von Haus aus Sonderpädagoge ist, über 40 Jahre im Schuldienst des Landes.