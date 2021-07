Ein eigenes Tablet für jede Gruppe

In ein paar Jahren wird man wahrscheinlich über diese Nachricht lachen, weil man sie für selbstverständlich hält. Heute ist sie allerdings ein Thema, weil sie die Situation der Bewohner im Altenwohn- und Pflegeheim St.-Agatha-Domizil sowie im Dorotheenhof deutlich verbessert: Ab sofort verfügt jede der Wohngruppen in den beiden Einrichtungen über ein eigenes Tablet.

„Den Bürgerverein Dinkel-aue hat vor einem halben Jahr den beiden Einrichtungen jeweils ein Tablet gespendet“, erinnert sich Pfarrer Thorsten Brüggemann. Das habe bei ihm dazu geführt, über das Thema Digitalisierung und ihren Nutzen in den Einrichtungen nachzudenken – und er machte einen größeren Bedarf aus. „Da hab ich dann zum Hörer gegriffen und Herrn Vormann vom St. Antonius-Hospital angerufen, ob er sich eine Beteiligung an einer gemeinsamen Spende vorstellen könne.“ Der Geschäftsführer des Krankenhauses konnte – und so kam es nun dazu, dass mit Geldern des Hauses sowie der Gemeinde-Caritas in Epe sieben weitere Geräte angeschafft wurden.

Alexandra Brands, Hausleiterin des Dorotheenhofs erinnerte daran, dass in der Corona-Hochzeit Video-Chats über Skype neben der Telefonie de einzigen Weg für viele Bewohner darstellte, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu treten. Dabei erlebten sie einige witzige Situationen mit den modernen Kommunikationsmitteln und durften sich auch um die Nutzung privater Geräte kümmern, mit denen einige Angehörige die Heimbewohner ausgestattet hatten.

„Heute integrieren wir Tablets auch in die Gruppenangebote“, ergänzt Anja Doetkotte, Hausleiterin des St. Agatha-Domizils. Die Wiedergabe von Musik oder Memory-Spiele sorgen für angenehme Kurzweil bei den Hausbewohnern, die kleinen Mobilcomputer werden zu Gegenständen des Alltags.

Genutzt werden die Tablets nach wie vor, um im Alltag mit den Angehörigen in einem engen Kontakt zu bleiben. Da werden mal Bilder aus der Einrichtung an die Angehörigen verschickt. „Oder unsere Bewohner bekommen von den Kindern Bilder zugeschickt, wie sie beispielsweise im Garten arbeiten“, benennt Doetkotte nur ein Beispiel. „Unsere Bewohner haben die Geräte sehr schnell angenommen“, ergänzt ihre Kollegin Brands.

Doch es gibt immer noch ein paar Tücken im Alltag. Während im Dorotheenhof dank eines vorhandenen W-LAN-Netzes das erste gespendete Gerät direkt genutzt werden konnte, musste im Domizil ein Handy immer erst den Weg in die Weiten des Internets ermöglichen.

Bei den jetzt angeschafften Geräten wurde dies beachtet. Sie sind alle mit einer eigenen Telefonkarte ausgerüstet und können sich eigenständig ins Mobilfunknetz einwählen – bis die Senioreneinrichtung selber über die passende Netzinfrastruktur verfügt.