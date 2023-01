Ein Festjahr, so rund wie der Ball

Epe.

Ob die Gründer am 5. April 1923 wohl damit gerechnet haben, dass ihr Verein einmal 100 Jahre alt werden wird? Auf jeden Fall gaben sie dem neuen Eper Fußballclub einen, wenn man so will, in die Zukunft gerichteten Namen: „Vorwärts“. Und der feiert in diesem Jahr seinen runden Geburtstag mit Veranstaltungen, die sich über die kommenden Monate verteilen – mit einem zentralen Festwochenende im Juli.