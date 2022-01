Ein ganz anderes Bild von Ghana

Mit rund sechswöchiger Verzögerung startete Nina Veltman Mitte Oktober ihren Freiwillendienst in Ghana. Schon in den ersten Wochen erhielt sie ein völlig anderes Bild von Ghana. Zu den prägenden Erlebnissen zählt auch der regelmäßige Besuch des Markts von Nima, dem Stadtteil Accras, in dem sie für ein Jahr wohnen wird.Der chaotische Verkehr hat bei Jiska Ricking (l.), Freundin von Nina Veltman aus Gronau, absolviert derzeit im Hinterland Ghanas ebenfalls ein Freiwilligenjahr.

Foto: privat