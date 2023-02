Ein Grenzübergang im Spiegel alter Ansichtskarten

Gronau

Mit der Diskussion über das geplante Euregio-Quartier links und rechts der Enscheder Straße in unmittelbarer Nähe zum Grenzübergang Glanerbrück ist das Stadtviertel in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion gerückt. Wer sich Gedanken über die Zukunft machen will, der sollte sich nicht nur ein Bild von der Gegenwart verschaffen, sondern auch die Vergangenheit nicht aus den Augen verlieren. Eckhard W. Bohn hat sich mit der Historie des Grenzbereichs auseinandergesetzt und dabei alte Ansichtskarten in den Mittelpunkt gestellt.

Von Eckhard W. Bohn