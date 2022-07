Ein Herz für den Zweitaktmotor

Seit rund einem Vierteljahrhundert schon frönt er seiner Passion: Michael Smeets ist leidenschaftlicher Roller-Fan. Seine Zuneigung gilt einer ganz speziellen Gattung dieser Zweiräder, die vor allem in der Nachkriegszeit einen echten Siegeszug erlebten. „Es sind die 50-Kubikzentimeter-Scooter, am besten mit Zweitaktmotor und aus italienischer Produktion“, sagt der 39-jährige Gronauer.

Mit 14 Jahren bekam der gelernte Kfz-Mechatroniker sein erstes Mofa mit dieser heute aussterbenden Motortechnik. Wenig später dann folgte der erste Roller. Das Fachwissen, das er in all den Jahren erworben hat, und seine Erfahrungen mit anderen Teilen – das ist die Intention, die Smeets jetzt dazu angetrieben hat, eine eigene Gruppe „Mofa/Roller-Treffen“ im sozialen Netzwerk Facebook zu gründen.

„Es geht mir darum, Gleichgesinnte kennenzulernen, sich auszutauschen und gemeinsam etwas zu unternehmen“, sagt der Gründer, der sich schon nach wenigen Tagen über zahlreiche Mitglieder in der Gruppe freuen darf. Sein Dank gilt seinem Freund Simon Cleve, der ihn als Administrator der Gruppe unterstützt.

Dass sich die lokale Szene besser vernetzt hält Smeets auch deshalb für angebracht, weil es in Gronau aktuell nur (noch) einen einzigen Reparaturbetrieb für Roller beziehungsweise Mopeds gibt. „Ich bin gerne bereit, bei Werkstattarbeiten zu helfen“, will Smeets einen Ausgleich für dieses Defizit schaffen.

Mit im Boot ist dabei Björn Küppers. Der Nienborger betreibt in der Nachbargemeinde einen Zweiradservice und möchte sich, wenn denn die Gelegenheit kommen sollte, geschäftlich gerne nach Gronau verändern.

Smeets ist bewusst, dass er mit seinem Zweitakt-Enthusiasmus schon ein wenig anachronistisch unterwegs ist. Zu hohe Schadstoff- und Lärmemissionen haben den Gesetzgeber schon vor Jahren dazu veranlasst, Fahrzeuge mit dieser Motorart nicht mehr neu für den öffentlichen Straßenverkehr zuzulassen. „Schade“, findet das der Rollerfreund, sei doch der Zweitakter vergleichsweise wartungsfreundlich aufgebaut. Zugleich biete er ein hohes Leistungspotenzial.

Smeets weiß, wovon er spricht: In jüngeren Jahren fuhr er regelmäßig Rennen in der deutschlandweiten Scooter-Drag-Racing-Meisterschaft. Bis zu 25 PS leisteten die kleinen 50-Kubik-Motörchen, utopisch für die Viertakter-Pendants.

Das hatte Folgen: Nur allzu gerne gab er damals auch im privaten Bereich der Tuning-Leidenschaft nach – und geriet mit der Polizei in Konflikt. „Alles Schnee von gestern“, sagt er heute rückblickend. Er legt Wert auf die Einhaltung von Regeln und erwartet dies auch von seinen Mitstreitern in der Roller-Gruppe. Das gelte insbesondere für die geplanten regelmäßigen Ausfahrten, die noch während der Sommerferien starten sollen.

„Es macht einfach Spaß, mit dem Roller unterwegs zu sein“, schwärmt Smeets von seiner Passion. Und es mache Spaß, an den Fahrzeugen mit ihrer relativ überschaubaren Technik zu schrauben. „Das ist für mich Entspannung vom anstrengenden Arbeits- und Familienalltag“, sagt der Gronauer. Er hofft, dass die Gruppe weiter wächst und man unter Gleichgesinnten Gemeinschaft und vielleicht auch die eine oder andere Freundschaft entwickeln kann.

Wer Interesse hat, bei den „Zwei-taktfreunden Gronau“, so der Name der Gruppe, mitzumachen, kann sich über Facebook bei den Administratoren melden oder Michael Smeets via E-Mail unter smeets@web.de kontaktieren.