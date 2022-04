200-jähriges Bestehen der Bürgerschützen: „Ein Höhepunkt des Jahres“

An der Traditionsfahne werden noch die letzten edlen Fäden vernäht, die Orden werden noch gewienert, die Reden bereits geschrieben und die Interviews für die Festschrift geführt: Nach zwei Jahren im Ruhemodus ist die Bürgerschützengilde Gronau gerade rechtzeitig aus dem Corona-Schlaf erwacht und die Verantwortlichen arbeiten schon an Hochtouren an den Vorbereitungen zum Jubiläumsschützenfest.

Die neue Vereinsfahne sowie Geschichtliches aus 200 Jahren Bürgerschützen Gronau werden demnächst in der Gronauer Hauptstelle der Sparkasse Westmünsterland ausgestellt, teilen die Bürgerschützen mit. Bis dahin müssen nicht nur die Glasvitrinen geputzt, sondern vor allem auch reichlich Material gesichtet und sortiert.

Große Hilfe

Eine große Hilfe, um einen Einblick in die Geschichte der Bürgerschützen zu bekommen und diese aufs Papier zu bringen, waren dabei die beiden Schützenurgesteine Knut Drost und Heinz-Josef Kottig, die beide auf 65-jährige Vereinszugehörigkeit schauen dürfen.

In gemütlicher Atmosphäre wussten die beiden rüstigen Senioren so einige „Dönekes“ zur berichten. Nicht nur an das Vogelschießen im Stadtpark, das so lange erlaubt war, bis die Verantwortlichen der Stadt Gronau es untersagten, sondern auch an viele Männerkommerse und Königsbälle (lange in der Concordia bis man zu Thebelt wechselte) sowie an durchgehende Pferde beim Festumzug erinnern sich Drost und Kottig gerne und sehr lebhaft zurück.

Vorfreude auf Schützenfest

Drost, Ehrenoberst der Bürgerschützen, war 40 Jahre lang Offizier, davon 14 Jahre Oberst, und immer sehr aktiv am Vereinsleben beteiligt. „Für mich war jedes Schützenfest ein Höhepunkt des Jahres, da hat man sich immer drauf gefreut,“ erinnert er sich gerne an die vergangene Zeit zurück. Kottig gründete seinerzeit die „Sänger der Bürgerschützengilde“, einen Gesangsverein der Bürgerschützen Gronau. „Wir notierten nach dem Männerkommers die Namen der Sänger auf einem Bierdeckel und schon hatten wir einen Bürgerschützengesangsverein gegründet“, schwelgt auch er in alten Erinnerungen.

Etwas Geduld

Wer neugierig geworden ist und noch mehr erfahren möchte, der muss sich noch ein wenig gedulden – bis zum 200. Vereinsjubiläum im Juni die Festschrift bereitliegt und die restaurierte Traditionsfahne weht. Fest steht, dass die Bürgerschützen dieses Jubiläum gebührend ehren werden und dafür etliche Stunden und einiges an ehrenamtlicher Arbeit auf sich nehmen.