Ein Instrument – viele Stimmen

Was die Königin der Instrumente – die Orgel – alles kann, das zeigten Organisten in ganz Westfalen beim Ökumenischen Orgeltag. In St. Agatha wurde es dabei märchenhaft: Organist Martin Geiselhart und Pastor Thorsten Brüggemann spielten und lasen Peter und der Wolf.

In der St.-Agatha-Kirche in Epe präsentierten Pastor Thorsten Brüggemann und Organist Martin Geiselhart Peter und der Wolf.

Der gestrige Sonntag stand in Westfalen ganz im Zeichen der Orgel. „Orgelschmaus auf ökumenische Art“ präsentierten nämlich die Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinden aus den Bistümern Münster, Essen und Paderborn den Besuchern im Rahmen des ersten ökumenischen Orgeltages.

Auch in Gronau und Epe fanden vier der insgesamt über 120 geplanten Konzerte und Führungen statt. Der Orgelspaziergang startete um 11 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche mit einer Orgelmatinee, ehe mit dem Kinderkonzert Peter und der Wolf von Sergej Prokofjew ab 15 Uhr auch für die Jüngsten in der St. Agatha Kirche in Epe ein akustischer Ohrenschmaus geboten wurde.

Alle Register gezogen

Organist Martin Geiselhart zog an der Orgel alle 45 Register und untermalte auf diese Weise – mal temporeich, mal laut, mal leise – das musikalische Märchen. Ihm zur Seite stand Pfarrer Thorsten Brüggemann, der die Geschichte von Peter und dem Wolf vorlas und zunächst alle Personen und Tiere mit den dazugehörigen Instrumenten vorstellte.

Während Violinen den kleinen Peter darstellten, die Querflöte wie ein Vogel zwitscherte, die Oboe der quakenden Ente ihren Ton verlieh, die schleichende Katze von einer Klarinette gegeben wurde und der Großvater facettenreich vom Fagott illustriert wurde, verrieten Hörner die Ankunft des zweiten Titelhelden, dem bösen Wolf.

Bestens vorbereitet

Bestens vorbereitet für das halbstündige Konzert war der siebenjährige Tristan Rösener, der mit seiner Großmutter gekommen war. „Wir haben das Buch von diesem Stück mitgebracht, sodass Tristan in der Lage ist, das Märchen anhand von Bildern mitzuverfolgen“, erklärte seine Großmutter, Dorothee Pieper.

Sergej Prokofjew hatte das Stück übrigens 1936 für das Moskauer Kindertheater komponiert. Doch es kam gestern auch bei den Erwachsenen gut an und entführte Groß und Klein in die wunderbare Welt der Märchen.

Weiter ging es ab 17 Uhr in der St.-Antoniuskirche in Gronau beim Orgelkonzert mit Hans Stege an der Fleiter-Orgel, ehe der Tag um 19 Uhr mit einer Orgelnacht in der Ev. Stadtkirche Gronau mit Kantor Dr. Tamás Szőcs ausklang.