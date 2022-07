Ein klebriger Protest

Pfarrer Brückenmann von der Agnes-Gemeinde ist verschwunden. Die Kommissare Fuhrkemper und Jörgens nehmen Ermittlungen in der Kirche auf, wo ein blutbefleckter Kerzenständer gefunden wurde. Durch einen Brief an der Martersäule erfahren sie, dass Brückenmann entführt wurde. Auch die Redaktion des Gronauer Anzeigers beschließt, sich auf die Suche zu begeben. Die Spur führt zu den Gegnern der Eper Ortsumgehung

Von Martin Borck