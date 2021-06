Ein Mann mit gewisser Ausstrahlung

Heinz Bösing hat eine gewisse Ausstrahlung. Eine Erscheinung, die ihm bei seinem Hobby, der Schauspielerei, sehr zupass kommt. Seit sechs Jahren ist der Eperaner bei der Freilichtbühne in Billerbeck aktiv. Als Pippis Papa Ephraim Langstrumpf, als Straßenkehrer Beppo in „Momo“, als König in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – und in dieser Saison als Zauberer Petrosilius Zwackelmann in der Inszenierung von „Räuber Hotzenplotz“, dem Kinderbuch-Klassiker von Otfried Preußler. Das Stück hat am Samstag Premiere – vor ausverkaufter Bühne.

Theater in Zeiten von Corona – das bedeutete, dass die Proben zu Hause begannen – per Zoom. „Unsere Regisseurin hat die Bühne als Modell nachgebaut. Mit Playmobilfiguren als Schauspielern“, erzählt Bösing.

Zum Glück war der Kreis Coesfeld Corona-Modellregion, sodass Proben auf der Bühne möglich wurden. „Zuerst aber nur mit zwei Leuten auf der Bühne – mit Masken. Und auch mal bei strömendem Regen.“ Freilichtbühne halt . . .

Bösing identifiziert sich stark mit seinen Rollen. „Wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich auch der Zwackelmann", sagt er. Für seine Rolle hat er sogar seinen Vollbart geopfert zugunsten eines spitz zulaufenden Kinnbarts, in den eine Perlenkette eingeflochten werden soll. Die Illusion soll perfekt sein.

An drei Tagen pro Woche wird geprobt, jeweils gut vier Stunden. Dazu kommt die Zeit für die Fahrten nach Billerbeck und zurück – seiner Frau ist Heinz Bösing dankbar, dass sie ihm die Freiheiten lässt.

Wie er überhaupt zu seinem Hobby gekommen ist? Schauspielerei war ursprünglich sogar sein Berufswunsch gewesen. Bei der Plattdeutschen Bühne in Rhede hatte er schon als Jugendlicher mitgespielt. Bösings Vater hatte aber andere Pläne, sodass der Sohn Industriekaufmann wurde. Als er vor gut sechs Jahren in Rente ging, fragten ihn seine damaligen Kollegen, was er denn im Ruhestand machen wolle. „,Theaterspielen‘, habe ich geantwortet.“ Über eine Kollegin, die familiäre Verbindungen zur Bühne in Billerbeck hatte, kam er in Kontakt mit den Verantwortlichen – und wurde gleich für die Rolle des Kapitän Langstrumpf besetzt. Dabei hätte er vor seinem Vorstellungsgespräch fast noch einen Rückzieher gemacht. Ihn befielen Zweifel, ob er denn geeignet sei. Er ist froh, dass er die überwunden hat. „Es ist so ein tolles Team“, schwärmt er. Wobei er ausdrücklich die Menschen hinter den Kulissen einschließt: die Techniker, Bühnenbildner, die Leute in der Maske und der Schneiderei und die, die mittels Pyrotechnik für den ein oder anderen Knalleffekt sorgen.

Bösing spielt in Billerbeck ausschließlich in den Kinderstücken mit. Inzwischen wirkte er aber auch zweimal an der Niederdeutschen Bühne in Münster mit. Auch beim nächsten Stück, „De swatte Kumelge – Black Comedy“, bei der der gebürtige Eperaner Hermann Fischer Regie führt, ist er dabei. Schade findet er nur, dass sein Engagement beim Vokalsextett Tafelrunde leidet. Wegen Terminüberschneidungen kann er dort nicht immer mitsingen.

Apropos Mitsingen: Gesang ist das Salz in der Suppe bei den Kinderstücken. Mit seiner geschulten Bassstimme ist Bösing dafür prädestiniert. Mehr noch: Er hat ein bekanntes Lied umgetextet, das Eingang in die Inszenierungen fand. „Für die Rolle von Beppo Straßenkehrer habe ich einen neuen Text zum italienischen ,Funiculì, Funiculà‘ geschrieben.“

Kinder sind ein dankbares Publikum

Die Mädchen und Jungen, die die Freilichtbühne besuchen, sind ein dankbares Publikum. Sie staunen, fiebern mit, wollen nach den Aufführungen sogar Autogramme. Eines der eindrucksvollsten Erlebnisse war für Bösing aber der Auftritt vor taubstummem Publikum. Simultandolmetscher im Hintergrund der Bühne übersetzten die Dialoge in Gebärdensprache. Die Reaktionen des Publikums beeindruckten ihn tief.

Gespannt ist er darauf, wie das neue Stück beim Publikum ankommt. Pro Vorstellung sind 200 Zuschauer zugelassen (bei 800 Plätzen). Premiere ist am morgigen Samstag. Bis zur Sommerpause sind alle Aufführungen ausverkauft. Ende Juni/Anfang Juli wird der Kartenverkauf für die Aufführungen am 28. Juli sowie 1., 4., 7. 11., 15. 16. 22. und 29. August beginnen. Dann wird feststehen, ob mehr Publikum zugelassen wird.