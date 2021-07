Ein Mensch, der hinter dem steht, was er sagt“

Ende August geht er in den Ruhestand. Doch schon jetzt feierte Jan Lüken Schmid seinen Abschiedsgottesdienst in der Mennonitengemeinde in Gronau, deren Pastor er 16 Jahre lang war.

35 Jahre lang war Jan Lüken Schmid Pastor, 16 davon in der nordwestdeutschen Mennonitengemeinde – und damit auch der Seelsorger für die Gronauer Gemeinde. Ende August geht er in Rente. Am Sonntag hielt er seinen Abschiedsgottesdienst. Die Gemeinde muss ihn ziehen lassen. „Wir tun es nicht gerne, aber das Schicksal hat es uns gebürdet“, so die Vorsitzende Almuth Criegee.