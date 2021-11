Ein neuer Plan muss her

Der neu gewählte Vorstand des CDU-Stadtverbands hat sich jetzt zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Der neue Vorsitzende Martin Dust betonte gleich zu Beginn, wie wichtig die inhaltliche Schwerpunktsetzung für die kommenden Monate sein wird – nicht nur auf Bundesebene, sondern vor dem Hintergrund der Landtagswahlen auch im Land und in den Kommunen.

Das schlechte Ergebnis der Bundestagswahlen wurde im Vorstand erneut kontrovers diskutiert. Einigkeit bestand darin, dass es nicht allein auf den Kandidaten zurückzuführen sei, sondern auch programmatisch Aufholarbeit geleistet werden müsse. Dieser Prozess müsse sich an der Basis orientieren und hier beginnen. Der Vorstand sprach sich für eine Mitgliederbefragung zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden aus. Für die kommenden Jahre und auch die zukünftige Kommunalpolitik der CDU in Gronau will der Stadtverband noch stärker mit und zwischen den beiden Ortsverbänden sowie der Fraktion zusammenarbeiten. Denn auch in Gronau müsse ein neuer Plan erarbeitet werden, der die CDU-Programmatik für den Landtagswahlkampf vor Ort umsetzt und dabei die Gegebenheiten in Gronau berücksichtigt. „Das geht am besten an den Wurzeln, in den Kommunen, wo die Bürgerinnen und Bürger politische Entscheidungen jeden Tag zu spüren bekommen.“

Arbeitsgruppen gegründet

Zur Vorbereitung wurden Arbeitsgruppen gegründet, die zu verschiedenen Bereichen der Vorstandsarbeit nun programmatische Vorschläge erarbeiten werden.

Zugleich rief der neue Vorsitzende zur Geschlossenheit auf: „Wir sind gut aufgestellt, und mit Hendrik Wüst haben wir einen hervorragenden neuen Ministerpräsidenten und einen Spitzenkandidaten, der das Westmünsterland seine Heimat nennt und es im Herzen trägt. Lasst uns diese gute Startposition nun gemeinsam nutzen und Hendrik Wüst und die CDU ins Ziel tragen.“

Zuversichtlich ist der Vorstand, was die personelle Besetzung des zukünftigen Wahlkampfteams angeht. Hier könne man auf eine starke und motivierte Mannschaft setzen. Das habe nicht zuletzt die Junge Union auf dem JU-Deutschlandtag in Münster unter Beweis gestellt, wo sie tatkräftig und zahlreich vertreten war.