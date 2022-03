Ein neues Gotteshaus für 2600 Protestanten

Gronau

Die Evangelische Stadtkirche in Gronau feiert ein Jubiläum: Vor 125 Jahren wurde das Gebäude eingeweiht, das bis heute das größte evangelische Gotteshaus in Gronau ist. Bis zum Herbst wird es einige Jubiläumsveranstaltungen geben. Am Freitag wird es ein kleines Gemeindefest rund um die und in der Kirche geben.