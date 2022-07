Ein Schrei in dunkler Nacht

Wo ist Pfarrer Brückenmann geblieben? Welches Geheimnis hütet Pfarrer Treckers? Warum keifen sich die Vorsitzenden der KFD St. Agnes und der Landfrauen an? Fragen über Fragen, die der neue Sommerkrimi aufwirft. „Ein Pfarrer verschwindet“ lautet der Titel. Polizei und die Redaktion des Gronauer Anzeigers machen sich auf die Suche nach den Hintergründen des Verschwindens. Ach ja: Im Laufe des Krimis erfahren Sie auch, welches Sternzeichen Heinrich Burkane hat, das Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr. Anlehnungen an die Wirklichkeit lassen sich auch in diesem Sommerkrimi nicht vermeiden, eines aber ist selbstverständlich: Die Akteure des Krimis sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden stadtbekannten Personen sind rein zufällig, selbst wenn mancher von Ihnen, liebe Leser, vielleicht Ähnlichkeiten mit der eigenen Person zu entdecken glaubt. Die erste Folge finden Sie auf Lokalseite vier dieser Ausgabe. Die Redaktion wünscht spannendes Lesevergnügen.

Von Martin Borckund