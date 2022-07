Ein schwaches Motiv

Martin Burg radelt auf seiner Uralt-Fiets mit knirschender Kette und ächzendem Sattel Richtung St. Agnes. Alles Fake, denkt er, als er nach der leichten Linkskurve am Parkweg das wuchtige Kirchengebäude in ganzer neogotischer Pracht vor sich sieht. Als ob das Gebäude ganz aus Sandstein-Quadern gebaut worden wäre! Alles Blendwerk im wahrsten Sinne des Wortes, denkt er. Genau wie das Alte Rathaus in Gronau, das wieder aufgebaut werden soll. Das ursprüngliche war schon Neogotik – soll man den Bau künftig als Neo-Neo bezeichnen? Aber all das ist nicht das, was Burg tatsächlich beschäftigt. Er hat ganz andere Sorgen. Zum Beispiel, wie er an Informationen aus dem Umfeld von Pfarrer Brückenmann kommen soll, damit er später in der Redaktion Rechercheergebnisse vorzeigen kann. Der Zufall scheint ihm zur Hilfe zu kommen. Er sieht eine Gruppe von Menschen auf dem Kirchplatz. „Da sind ja auch die Kommissare. Prima, da habe ich alle auf einem Haufen. Ran an den Feind!“ Burg schiebt sein Fahrrad auf den Kirchplatz, von dem sich die Kommissare gerade entfernen. „Moarn“, grüßt er, doch die aufgeregten Leute scheinen ihn gar nicht wahrzunehmen. Bis Küster Christhard Hoffkamp ihn entdeckt. „Martin, es ist schrecklich: Pfarrer Brückenmann ist entführt worden!“ – „Was? Wie? Warum?“ – Burg wirkt völlig verdattert. „Ja, und die Entführer verlangen nicht etwa Geld. Sie wollen was völlig Verrücktes!“

