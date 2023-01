Neue Single von Dennis Buss steht vor der Fertigstellung

Dennis Buss hat seine neue Single im Kasten. Und so, wie er seinen neuen Song produziert hat, sollen es auch andere Gesangstalente zukünftig machen können. Er öffnet für sie sein neues Studio.

Dennis Buss bietet Interessierten ab sofort die Möglichkeit an, in seinem neuen Studio professionelle Aufnahmen erstellen zu lassen.

Das neue Jahr bringt beim Gronauer Rapper Dennis Buss einige Neuerungen. „Meine neue Single ist eigentlich fertig“, freut er sich, dass in Kürze ein neues Werk von ihm das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. „Was jetzt noch fehlt, das ist das neue Video, das wir in Kürze in Angriff nehmen wollen.“