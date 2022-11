Ein Tausendsassa der Chorlandschaft

Gronau

Ralf Junghöfer als Tausendsassa in der regionalen Orchester und vor allem Chorlandschaft zu beschreiben, ist sicherlich keine Untertreibung. Er leitet den Schulchor und das Orchester des Goethe-Gymnasiums in Ibbenbüren, den renommierten Madrigalchor in Laer, die Chorgemeinschaft Martini in Münster – und seit neustem auch die Städtischen Musikvereine Gronau und Rheine. Elisabeth Baudry, Vorsitzende des Gronauer Chors, ist höchst zufrieden: „Wir sind sehr froh, dass du bei uns gelandet bist“, sagte sie bei einem gemeinsamen Besuch in der WN-Redaktion an den „Neuen“ gerichtet.

Von Martin Borck