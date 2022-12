Ein Team von Engeln ist dabei

Es gehört zu den Weihnachtsmärkten in Gronau und Epe einfach dazu: Das Weihnachtsengelteam der Bürgerstiftung. Für den guten Zweck verkauft das Damenteam Eierlikör, dass es nach eigener Rezeptur selbst hergestellt hat.

Wenn die Tage kürzer werden und im besten Fall der erste Schnee gefallen ist, öffnen die Weihnachtsmärkte auch in Epe (vom 2. bis 4. Dezember) und Gronau (vom 8. bis 11. Dezember) ihre Pforten. Getreu dem Motto „Klein, aber fein“ laden sie ein, die stimmungsvolle Jahreszeit in allen Zügen zu genießen. Ehe jedoch der Duft von Glühwein, Fichtennadeln, Zimt und Mandeln entlang der liebevoll dekorierten Hütten ziehen kann, gibt es für die zahlreichen Hüttenbetreiber einiges zu tun. So auch beim Weihnachtsengel-Team (Katrin Bosch, Marie Luise Gebker, Annette Hoff, Stephanie Klaas, Sandra Overkamp, Kyra Prießdorf, Felizita Söbbeke, Dania Stienemann, Beate Sundermann sowie Inga Wantia) der Bürgerstiftung Gronau, das seit der Gründung im Oktober 2014 mit einem Stand auf den beiden Märkten vertreten ist.