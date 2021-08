„Ein tolles Projekt“

Bauleiter Torsten Feldhues ist mit dem Baufortschritt zufrieden. Derzeit wird die Bodenplatte gegossen, am Freitag warteten die Betonfahrzeuge auf der Düppelstraße. Im März soll mit dem Stahlbau begonnen werden. Mitte Mai steht die Installation der Iso-Paneele an, danach die technische Gebäudeausstattung. Im gleichen Zug wird auch die gesamte Elektronik der benachbarten, über 40 Jahre alten Obst- und Gemüsehalle des Unternehmens auf den neusten Stand der Technik gebracht.

„ Das ist wie eine Operation am offenen Herzen. “ Sebastian Klaas

„Das ist wie eine Operation am offenen Herzen“, sagt Sebastian Klaas bei dem Termin auf der Baustelle. Denn die Warenannahme und -auslieferung muss während der gesamten Bauzeit gewährleistet sein. „Die Absprachen zwischen Bau und Logistik laufen sehr gut, dennoch verlangt das einiges an Nerven ab“, sagt Feldhues. Alles eine Frage der Koordination . . .

Sebastian Klaas (li.) und Torsten Feldhues Foto: Martin Borck

Torsten Feldhues nimmt Herausforderungen gerne an. Er ist mit Herzblut bei der Sache und stolz, was die Mitarbeiter der beteiligten Firmen schon verwirklicht haben. Zum Beispiel die sogenannte Retention. Dabei wird anfallendes Regenwasser auf dem Grundstück gespeichert, gefiltert und erst dann gedrosselt in die Kanalisation bzw. in einen Graben geleitet. „Ein aufwendiges Verfahren“, sagt er. Die Retention ist ein Punkt auf seiner langen Liste, hinter den er einen Haken setzen kann.

Eine weitere Herausforderung ist die Sprinkleranlage im Tiefkühllager. Die Sprinklerköpfe müssen genau zwischen den Regalstellplätzen positioniert werden, damit sie ihren vollen Wirkungsgrad entfalten können. Späteres Zurechtruckeln ist nicht möglich.

Das neue Tiefkühllager soll energetisch auf dem neusten Stand sein. Die Energieversorgung erfordert eine eigene Trafostation auf dem Gelände. Der Bau des Tiefkühllagers mit 3500 Quadratmetern Fläche ist eine Investition in die Zukunft. „Die gesamte Fläche benötigen wir nicht sofort“, schätzt Sebastian Klaas die Lage ein. Doch der Trend zu Tiefkühlkost ist, nicht zuletzt bedingt durch immer mehr Singlehaushalte, unübersehbar. Mit Folgen für den Handel.

Wenn alles klappt, können die ersten Paletten Tiefkühlkost im August/September eingelagert werden. Zwischen dem Obst- und Gemüselager und der neuen Halle wird außerdem ein Bürotrakt entstehen. Ende des Jahres soll das Projekt abgerundet sein.

10 Millionen Euro werden investiert

Zehn Millionen Euro investiert das Unternehmen. Von Gronau aus werden weit über 200 K+K-Filialen im Münsterland und angrenzenden Regionen beliefert. Das derzeitige Tiefkühllager ist ins Zentrallager integriert und belegt nur halb so viel Fläche wie das künftige. Die neue Halle wird etwa 3000 Paletten Platz bieten. Mit den Arbeiten sind vorwiegend Unternehmen aus der Region betraut worden. Einige Fachfirmen haben ihren Sitz aber auch in anderen Teilen Deutschlands. Torsten Feldhues ist auf jeden Fall begeistert: „Ein tolles Projekt“.