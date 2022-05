Ein Traum geht in Erfüllung

Gronau/Ochtrup

Für Jonas Großecappenberg ging am Samstagabend ein Traum in Erfüllung: Der Gronauer Werbefilmer durfte im noch nicht offiziell eröffneten neuen Cinetech-Kino seinen Kurzfilm „Dear Dad“ präsentieren. Damit macht er nicht nur Werbung für sein in Ochtrup ansässiges Unternehmen.

Von Guido Kratzke