Ein Verdächtiger bleibt verschwunden

In der Redaktion warten Klaus Wiesel, Guido Kratzig und Ralf Schiffer schon auf Martin Burg. Als er eintritt, erschrickt Schiffer: „Martin, was ist passiert. Du hast ja eine Wunde am Kopf!“ – „Ich bin gerade gestürzt“. – „Hattest du denn deinen Helm nicht auf? Du fährst doch sonst nie ohne…“ Burg stutzt einen Moment. „Nee, das ist passiert, als ich ein Foto von Bauarbeiten am Riekenhofweg machen wollte. Da hatte ich den Helm abgesetzt. Bin in der Böschung zum Graben ausgerutscht, und weil ich die Kamera in der Hand hatte und mich nicht abstützen konnte, bin ich dummerweise auf den Kopf geknallt. Ist aber nicht so schlimm, wie’s aussieht.“ – „Ich weiß ja nicht, ich fahr dich mal lieber ins Krankenhaus“, meint Kratzig fürsorglich. Er wird aber von Burg schroff zurechtgewiesen: „Ich bestimme selbst, wann ich zum Arzt gehe, kapiert?“ – „Ist ja gut, war ja nur ein Angebot…“

Wer hat ein Motiv?

„Was haben wird denn zu dem Fall“?, will Burg wissen und fängt selbst an: „Es handelt sich um eine Entführung, möglicherweise von Gegnern der Umgehungsstraße, die die Politik unter Druck setzen wollen. Auf jeden Fall gibt es eine entsprechende Nachricht, die man als Bekennerschreiben deuten könnte. Und der Chef der Aktionsgruppe, der Markus Tollmann, hat sich ganz schön verdächtig gemacht“, berichtet Burg. – „Auch Martin Geiselhaft könnte ein Motiv haben“, ergänzt Kratzig. „Seine Stelle als Kirchenmusiker soll nämlich gestrichen werden. Das hat Brückenmann mit Pastor Fellchen beschlossen.“ – „Und ich hab rausgekriegt, dass der Stefan Bügeleisen von der Wählergemeinschaft ,Umweg‘ Knatsch mit dem Pastor hatte. Aber als Motiv für eine Entführung halte ich das doch für sehr mau“, ergänzt Wiesel. – „Naja, es hat schon aus geringerem Anlass noch schwerwiegendere Taten gegeben“, meint Burg. „Wir sollten Bügeleisen also nicht ganz von der Liste der Verdächtigen streichen. Sonst noch was?“ – „Ja“, meldet sich Ralf Schiffer. „Wir sollten einen Aufruf an die Bevölkerung nach dem Aufenthalt Brückenmanns starten. Er muss ja irgendwo festgehalten werden. Vielleicht fällt ja jemanden was auf. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die Entführung selbst ohne jeglichen Zeugen über die Bühne gegangen ist. Irgendwer muss doch was mitbekommen haben. Selbst wenn es in dunkler Nacht war.“ – Vielleicht sollten wir mit dem Zeitungsboten sprechen, der im Dorf austrägt“, schlägt Kratzig vor.“ – „Kümmere dich da mal drum“, sagt Burg. „Aber zuerst fahr zu dem Organisten. Vielleicht ist der ja der Entführer und steckt mit den Straßengegnern unter einer Decke.“— „Oder er hat den Brief mit der Forderung zum Planungsstopp geschrieben, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken“, meint Kratzig. „Gut, ich fahr sofort zur Agneskirche.“ – „Und ich fahr nach Hause“ gibt Wiesel bekannt. „Ich bin schließlich in Rente. Meine Couch wartet auf mich – zum Mittagsschläfchen.“

Auch Burg will gerade gehen, als Schiffer ihn aufhält: „Kannst du das Foto von der Baustelle am Riekenhofweg ins Bildverzeichnis stellen?“, bittet er. „Das kann ich gut für die dritte Seite gebrauchen.“ – „Ach, tut mir leid“, erwidert Burg. „Das habe ich vor Schreck wegen des Sturzes gar nicht mehr gemacht. Du, ich fahr zur Polizeiwache und versuche herauszukriegen, was die Kriminaltechniker bislang herausgefunden haben. Bis später.“ Burg schnappt sich seinen Fahrradhelm und verlässt die Redaktion. Schiffer schüttelt den Kopf: „Irgendwie bist du auch nicht mehr der Alte“, denkt er. „Vergisst, ein Foto zu machen, hat den Sommerkrimi noch nicht geschrieben. Wie soll das nur weitergehen…“

Die Kommissare rekapitulieren den Fall

Auf der Wache rekapitulieren die beiden Kommissare den Fall. „Irgendwie kommt mir das alles seltsam vor“, sagt Jörgens. „Wer jemanden entführt, schreibt doch normalerweise nicht auf den Brief mit seinen Forderungen seinen Absender. Und das hätten die Straßengegner ja quasi getan.“ – „Es sei denn, sie wollen durch eine spektakuläre Aktion ein politisches Signal setzen. Und wer genau der Täter ist, wissen wir auch nicht. Neben Tollmann sind ja noch andere Leute in der Aktionsgruppe.“ – „Auszuschließen ist das nicht“, gibt Jörgens zu. „Hat die Fahndung nach Tollmann eigentlich schon was gebracht?“ – „Nein, und auch Brückenmann ist nach wie vor verschwunden. Wenn man wenigstens wüsste, auf welchen Bereich man eine Suche konzentrieren könnte. Wir wissen ja nicht mal, wann und wo genau er gekidnappt wurde.“

Das Telefon klingelt. Michael Thymian ist dran. „Da ist einer am Apparat, der nuschelt unglaublich. Ich hab nur verstanden, dass er eine Aussage zum Entführungsfall machen will. Ich verbinde mal, ja?“