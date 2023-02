Ein Weg mit vielen Hindernissen

Gronau hatte lange Zeit einen städtischen Charakter, bis es Ende des 19. Jahrhunderts schließlich entsprechende Rechte erhielt. Wie wechselvoll der Weg dorthin und auch später noch war, welchen Einfluss die wirtschaftliche Entwicklung hierbei spielte – all dies hat Stadtarchivar Gerhard Lippert jetzt auf veranschaulichende Weise nachgezeichnet.

Veranschaulichte auf Einladung des Heimatvereins den Weg Gronaus zur Stadt: Gerhard Lippert. Auf die jüngere Vergangenheit plant er in einem weiteren Vortrag einzugehen. Gronau war von Epe vollkommen umschlossen.

Die Stadt Gronau begeht in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. Wie viele Hürden bei dieser Stadtwerdung genommen werden mussten, obwohl Gronau bereits auf Karten aus dem 18. Jahrhundert als „Stedeken“ bezeichnet wurde, erläuterte Stadtarchivar Gerhard Lippert am Montag in einem Vortrag beim Heimatverein.