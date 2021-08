Ein wimmelndes Business

Ramona und Stephan Tillmann kamen 2019 auf den Gedanken, in das Geschäft mit dem Mehlwurm als Futtermittel einzusteigen. Im Kottigerhook in Epe, inmitten von saftigen Wiesen, wogenden Getreidefeldern und jeder Menge Landwirtschaft gibt es den tierischen Snack millionenfach – er avanciert nicht nur deshalb zu einer kribbelnden und wimmelnden Angelegenheit.

Was der Müsliriegel für den normalen Durchschnitts-Bürger ist, ist das Stückchen Dörrfleisch für den Lieblingsvierbeiner und weiter heruntergebrochen vielleicht die Mehlwurm-Leckerei für die heimische Vogelwelt. Wobei – dieser Begriff ist nur die halbe Wahrheit, denn der Wurm ist in diesem Fall eine Larve und entwickelt sich in einem späteren Stadium zu einem Käfer.