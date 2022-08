Einblicke in jüdische Geschichte

Epe/Aalten/Winterswijk

In Aalten, in einem Haus am Markt, hat während der Besetzung der Niederlande durch Nazideutschland der Kommandant sein Büro im Wohnzimmer eingerichtet. In der Küche treffen sich Mitglieder des Widerstands, und unter dem Dach verstecken sich verfolgte. Kein Wunder, dass dieses Haus heute ein Museum ist.

Von Sigrid Winkler-Borck