Einbrecher duscht und kocht in fremder Wohnung

In einer Gronauer Wohnung im Stadtteil Epe treffen Polizisten auf einen Eindringling. Dieser hatte es nicht nur auf Diebesgut abgesehen, sondern machte es sich in den fremden vier Wänden erst einmal gemütlich.

Nach mehreren Einbrüchen in Gronau sitzt ein 43-jähriger Mann in Untersuchungshaft.

Polizisten in Gronau-Epe haben am Mittwoch (22. März) einen 43 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz in einer fremden Wohnung angetroffen. Als die Beamten gegen 16 Uhr das Haus an der Klosterstraße durch eine offensichtlich aufgebrochene Tür betraten, zog sich der mutmaßliche Einbrecher gerade wieder an. Er hatte geduscht und Essen auf dem Herd zubereitet, wie die Polizei berichtet.

Den Einsatzkräften sei bekannt gewesen, dass sich in der jüngeren Vergangenheit mehrfach eine Person widerrechtlich in Nebengebäuden an der Klosterstraße aufgehalten hatte, wie es weiter heißt. Deswegen hätten die Beamten dort nach dem Rechten gesehen.

Nach mehreren Einbrüchen: U-Haft für 43-Jährigen

Er sei bereits des Öfteren eingebrochen, habe der Mann gegenüber den Polizisten angegeben. Für den Festgenommenen ging es zur Wache, samt mehrerer Taschen. In diesen hatte der Einbrecher sein Diebesgut verstaut. Dieses konnte zweifelsfrei weiteren Straftaten, wie Wohnungseinbrüchen, zugeordnet werden. So regte die Staatsanwaltschaft Münster einen Untersuchungshaftbefehl an, dem das zuständige Amtsgericht in Gronau folgte. Die Ermittlungen der Kripo dauern weiter an.