Einbrecher packte Koffer

Der Täter war Freitag in aller Frühe in ein Mehrfamilienhaus an der Schiefestraße eingedrungen. Dort hatte er einen am Tatort gefundenen Koffer mit Beute gefüllt und mitnahmebereit im Flur abgestellt. Als ein Zeuge gegen 5.30 Uhr den Hausflur betrat, kam ihm der Täter entgegen. „Es ist alles okay“, sagte er dem Zeugen und rannte dann davon. In der Hand hielt er dabei einen Metallgegenstand, vermutlich eine Brechstange, teilte die Polizei mit. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftige Statur, dunkle große Augen, insgesamt ein asiatischer Phänotyp. Er trug eine schwarze Mütze und dunkle Kleidung. Den Mund verdeckte eine OP-Maske. Er flüchtete mit einem neueren Damenfahrrad. Auf dem Lenker lag eine weiße Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter

02562 9260.