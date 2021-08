Eine ätzende Entdeckung

Martin Burg hat zwei unruhige Stunden auf der harten Couch verbracht. Am frühen Morgen – Gattin Sieglinde schlummert noch friedlich – macht er sich erneut auf ins Amtsvenn. „Das muss ich mir bei Tageslicht ansehen“, sagt er sich. Was sich seinen Augen bietet, sieht noch schlimmer aus als das, was er nachts nur erahnen konnte: Neben dem kleinen Pättken hat jemand Fässer und Kanister entladen. Aus einem suppt eine bräunliche Flüssigkeit. Dort, wo sie mit Pflanzen in Berührung kommt, scheint die Vegetation jegliche Lebensfunktion aufgegeben zu haben. Ein seltener, jetzt völlig verschrumpelter Sonnentau hat das Fliegenfangen für immer eingestellt. Was aber nicht bedeutet, dass die Fliegen jetzt besser dran wären: Jedes Insekt, das fleuchend auch nur in die Nähe der Brühe kommt, gerät torkelnd in eine Spiralbewegung und landet tot auf dem Boden. Burg holt seine Kamera aus dem Rucksack. Und dann ruft er die Feuerwehr an. „Mark, hier im Venn ist illegaler Drogenabfall entsorgt worden. Ich glaube, ihr müsst mit großem Besteck anrücken.“ Wenige Minuten später ist Feuerwehrchef Mark van Schellfisch mit dem ABC-Einsatzwagen vor Ort, auf dem Beifahrersitz sein Adlatus Chris Würger. „Ach du Hacke!“, sagt der. „Ich hol mal meinen Schutzanzug raus.“ Würger zwängt sich in den grauen Ganzkörper-Overall und setzt sich die Atemschutzmaske auf. Sein Atemgeräusch klingt scheppernd. „Das ist noch was anders als eine FFP-2-Maske“, sagt er. Van Schellfisch fordert Verstärkung an und bugsiert korrosionsfeste, luftdicht verschließbare Behälter aus dem Fahrzeug. Wenig Minuten später sind ein halbes Dutzend Feuerwehrleute damit beschäftigt, das ätzende Zeug zu sichern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch