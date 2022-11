Eine Frage der Erinnerungskultur

Erinnerungskultur ist ein großer Begriff, hinter dem sich viele unterschiedliche Facetten verbergen können. In Gronau richtete sich in den vergangenen Monaten immer wieder der Fokus auf Gedenktafeln, die sich im ehemaligen Gebäude des Gymnasiums an der Konrad-Adenauer-Straße befanden. Jetzt zeichnet sich für sie eine zukünftige Verwendung ab.

Die beiden Gedenktafeln wurden in den vergangenen Wochen durch Schulhausmeister Stefan Fortkamp (r.) in die neuen Bilderrahmen eingebaut. Sein Kollege Florian Wenker (l.) half bei der Präsentation. Jürgen Koeppen (Mitte) ist mit dem Ergebnis zwar zufrieden, kritisiert allerdings die sich derzeit abzeichnende Lösung. Im Altteil des ehemaligen Gebäudes des Gymnasiums an der Konrad-Adenauer-Straße wurden die Gedenktafeln ausgebaut.

„Spätestens seit dem 24. Februar hätte da ein Umdenkprozess stattfinden müssen.“ Wenn Jürgen Koeppen an den Überfall Putins auf die Ukraine denkt, fühlt er sich in seiner Auffassung bekräftigt. Er kritisiert die Erinnerungskultur in der Dinkelstadt und macht dies an zwei Tafeln fest, deren weitere Verwendung noch mit einigen Fragezeichen versehen ist.