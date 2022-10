Eine Frage des Überlebens

Wer kann sich noch genau an den 24. Februar erinnern, den Tag, als der russische Überfall auf die Ukraine begann? Die Auswirkungen dieser Invasion bekommen Wirtschaft und Verbraucher seitdem täglich zu spüren. Alles wird teurer. Die Energiepreise explodieren. Besonders betroffen von der krisenhaften Entwicklung sind Branchen mit hohem Energiebedarf wie zum Beispiel Bäckereien. Sie haben gleich mit verschiedenen Kostensteigerungen zu kämpfen.

„Brötchen, Brote und Kuchen lassen sich nicht bei Zimmertemperatur herstellen. Dafür sind 150, 200, 250 Grad Celsius nötig – je nachdem, was gebacken wird. Dementsprechend gering sind die Einsparmöglichkeiten“, erklärt Klaus Duesmann von der gleichnamigen Gronauer Bäckerei. Immerhin: Der aktuelle Stromvertrag des Handwerksbetriebs hat eine Preisgarantie, die noch bis Ende des Jahres gilt. Was aber dann? „Zum einen hoffe ich auf Unterstützung aus der Politik. Zum anderen liegt es uns selbst, hier und da an der Schraube zu drehen“, hat sich Duesmann schon intensiv Gedanken gemacht. So greift er beispielsweise auf seine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zurück, die Strom liefert. Darüber hinaus hat er die Wahl zwischen mit Strom, Gas oder Öl betriebenen Öfen. „Zudem haben wir unser Sortiment eingeschränkt und backen nur noch in größeren Chargen, um die Ofenkapazität voll auszunutzen“, so der Bäckermeister.

Unterstützung aus der Politik

Aber auch außerhalb der Backstube lasse sich jede Menge Energie sparen, indem beispielsweise die Spülmaschine nur noch voll laufe, der Schnellgarofen später eingeschaltet werde, die Ladenöffnungszeiten verkürzt und sämtliche Beleuchtung nach Ladenschluss ausgeschaltet würden. „Dank dieser Maßnahmen konnten wir unsere Energiebilanz bereits um fünf Prozent reduzieren. Und da geht noch mehr“, ist sich Klaus Duesmann sicher. Doch auch seine Bäckerei wird nicht gänzlich von den Preissteigerungen verschont bleiben. „Neben den enorm gestiegenen Energiepreisen haben Bäckereien zwei weitere Positionen in der Kalkulation, die sie stark belasten: die Mehrkosten für Personal und Rohstoffe“, gibt Duesmann bei allem Unmut über die Energiepreiserhöhung zu bedenken. Es sei quasi unmöglich, sie in vollem Umfang an die Kunden weiterzugeben.

Dem pflichtet Konditormeister Dieter Roth bei. „Mehl, Butter, Zucker und Schlagsahne sind Zutaten für Kuchen und Torten. Die Preise dafür haben sich im letzten Jahr zum Teil mehr als verdoppelt oder sogar verdreifacht. Ich kann für ein Stück Torte aber nicht das Doppelte verlangen“, macht Dieter Roth die Problematik deutlich.

Energieversorgung sichern

22 Filialen im nördlichen Münsterland, darunter auch in Gronau, betreibt die Bäckerei Voss mit Hauptsitz in Ochtrup. In quasi jeder steht ein strombetriebener Backofen, um die Rohlinge fertig zu backen. Zwei große Öfen am Haupthaus werden mit Gas betrieben. Die Energieversorgung für die kommenden Monate zu sichern, sei aktuell sein größtes Problem, erklärt Geschäftsführer Jan Lienkamp. Die Temperatur der Öfen herunter zu drehen, um Energie zu sparen, sei überhaupt keine Option. Brötchen müsse man dann länger backen, was einen Qualitätsverlust zur Folge hätte.

Also bleibt auch in diesem Bäckereibetrieb nur die Möglichkeit, die Öfen optimaler auszunutzen.