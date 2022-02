Eine Gemeinschaft sein

Als letzte der weiterführenden Schulen in Gronau ist jetzt auch die Euregio-Gesamtschule Epe als „Schule ohne Rassismus“ ausgezeichnet worden. Es lag aber nicht an der Schule, dass es von der Bewerbung bis zur Auszeichnung fast zwei Jahre gedauert hat. Im Gegenteil: Die Schule engagiert sich schon seit Jahren gegen Rassismus und Diskriminierung.

Eigentlich war die Sache mit der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ schon vor knapp zwei Jahren geritzt. Eigentlich. Doch dann kam, Sie ahnen es schon: Corona. Und so ist die Euregio-Gesamtschule Epe, obwohl sie sich schon seit Jahren in der Sache engagiert, erst am Freitag als letzte weiterführende Schule in Gronau mit dem Titel ausgezeichnet worden.