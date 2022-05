Eine junge Lesebiografie

Carlotta Haben ist 18 Jahre jung und hat gerade ihr Abitur abgelegt. Schon seit ihrer Kindheit spielen Bücher in ihrem Leben eine Rolle. Für die WN-Serie „Die Bücher meines Lebens“ hat sie von ihrer Lesebiografie erzählt und warum sie das ganze Neue Testament lesen will.

Respekt: Carlotta Haben kommt kurz nach ihrer mündlichen Abi-Prüfung in Englisch in die Redaktion, um über „Die Bücher meines Lebens“ zu erzählen. Die 18-jährige Gronauerin ist zumindest für politisch interessierte Menschen in der Stadt keine Unbekannte: Als Vertreterin des Jugendschülerparlaments nimmt sie regelmäßig an Rats- und Ausschusssitzungen teil.