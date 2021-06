Eine Karte für möglichst viele Gelegenheiten

Service-Leistungen bündeln, Mehrwerte bieten und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen – das alles soll eine Citycard Gronau und Epe leisten. Die Idee kommt von der UWG-Fraktion, die einen entsprechenden Antrag in der jüngsten Ratssitzung gestellt hatte. Der Clou: Gronauer Gewerbetreibende sollen sich zum Beispiel mit Rabattaktionen über eine Schnittstelle an der Karte beteiligen können.

Der Antrag stieß bei den Ratsmitgliedern auf breite Zustimmung, wurde aber noch um einige Ideen ergänzt. So regte Norbert Ricking (SPD) an, die Ehrenamtskarte und den (in der Entwicklung befindlichen) Familienpass in die Karte zu integrieren. Und überhaupt sei ihm lieber, wenn das Projekt statt als Karte als App realisiert werden könnte.

Mit der Karte/App sollte den Bürgern auch die Möglichkeit des digitalen Bezahlens angeboten werden, schlug Sebastian Laschke (CDU) vor. Auch bei Stephan Strestik (Pro Bürgerschaft/Piraten) lief die UWG mit ihrem Antrag offene Türen ein. Er zeigte sich auch gewiss, dass ein solches Projekt technisch leicht umzusetzen sei. Marita Wagner (Linke) nutzte die Gelegenheit für ein ausdrückliches Lob für Katharina Detert, Leiterin des Stadtmarketings. Die sei in diesen Dingen sehr rührig. Deshalb schlug sie vor, das Kulturbüro (zu dem das Stadtmarketing gehört) mit der Konzeption einer solchen Karte zu beauftragen.

Kritische Töne gab es zu dem Antrag aber auch: Erich Schwartze (fraktionslos) bemängelte, dass die Karte „nur die unterstützt, die noch da sind. Darunter auch eine Reihe von Filialisten“. Dem Problem des Leerstands in den Innenstädten komme man mit einer solchen Karte nicht bei. Udo Buchholz (GAL) äußerte seine Sorge, dass eine Karte zusätzlichen Plastikmüll und eine App einen höheren Energieverbrauch nach sich ziehen würden. Er sprach sich deshalb „für eine Art Rabattmarken-System“ aus.

Letztlich folgten die Ratsmitglieder dem Vorschlag von Marita Wagner: Nun ist das Stadtmarketing am Zug, die Karte zu konzipieren.