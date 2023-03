Eine Lösung steht weiter aus

In der Frage der künftigen Busverbindung aus Gronau und Epe zum Missionsgymnasium Bardel gibt es weiterhin Bewegung, wenn auch noch keine Lösung.

Der Bus der BE, der Schülerinnen und Schüler aus Gronau zum Gymnasium in die Bardel bringt.

In der Frage der künftigen Busverbindung aus Gronau und Epe zum Missionsgymnasium Bardel gibt es weiterhin Bewegung, wenn auch noch keine Lösung. Wie Gronaus Bürgermeister Rainer Doetkotte am Mittwoch im Hauptausschuss mitteilte, habe es ein weiteres Gespräch gegeben. Neben Doetkotte waren auch die zuständige Dezernentin des Kreises Borken, Dr. Elisabeth Schwenzow, der Leiter des Gymnasiums und Vertreter der Schulstiftung des Bistums Osnabrück, des Landkreises Grafschaft Bentheim, der Stadt Bad Bentheim sowie der Bentheimer Eisenbahn (BE) vertreten.