Alle Hände werden gebraucht in den Katastrophengebieten im Süden NRWs und in Rheinland-Pfalz. Auch aus Gronau beteiligen sich Einsatzkräfte.

Die Bilder zeigten Szenen aus dem Katastrophengebiet bei Weilerswist, so Gronauer THW-Mitglieder am Donnerstag im Einsatz waren.

Mitglieder der THW-Ortsgruppe Gronau waren am Donnerstag im Hochwasser-Katastrophengebiet im Einsatz. Nach telefonischer Alarmierung machten sich die Helfer der Fachgruppe N (Notversorgung und Notinstandsetzung) am Morgen mit insgesamt neun Personen auf den Weg in den Großraum Weilerswist, um dort bei Evakuierungsmaßnahmen zu unterstützen.

Vor Ort bot sich den erfahrenen Helfern eine nie dagewesene Schadenslage in Form von massiven Überschwemmungen und Verwüstungen. Nach einer kurze Evaluierung unterstützen die Helfer bei der Evakuierung und Rettung eingeschlossener Personen. Durch die sich fortlaufend ändernde Lage vor Ort waren immer wieder Umplanung der Arbeiten sowie der Einsatzstellen vorzunehmen. Weitere Einsatzstellen gab es in Heimersheim (Ahrweiler).

Langer und einsatzreicher Tag

Am Donnerstagabend traf nach einem langen und einsatzreichem Tag eine achtköpfige Ablösemannschaft im Krisengebiet ein. Nach der Übergabe und Einweisung in die Lage begannen die Helferinnen und Helfer mit der Fortführung der anstehende Arbeiten und Aufgaben. Das abgelöste Team machte sich anschließend auf den Weg zurück nach Gronau.

Corona-Schutzmaßnahmen erschweren den Einsatz

Zur allgemeinen schwierigen Situation vor Ort kommt noch das Thema „Corona“ als nicht zu unterschätzender Faktor hinzu, der in allen Einsatzbelangen zum Schutz der Helfer und Betroffenen berücksichtigt werden muss (Maskenpflicht, Abstandsgebot, etc.), berichtet das THW.

Mittlerweile sind Einheiten aus ganz Deutschland in der Region im Einsatz. Diese werden zum Teil noch verstärkt. Die Lage vor Ort ist weiter kritisch und eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht.

Die Mitglieder der Gronauer Feuerwehr, die – wie berichtet – bereits am Mittwochabend im Bereich Swisttal im Einsatz waren, sind laut Feuerwehr wohlbehalten zurückgekehrt.