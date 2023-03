„Eine Quatschbude ohne Stimmrechte“

Ist ein Ärztehaus an der Konrad-Adenauer-Straße am richtigen Ort? Muss das bestehende Gebäude zwingend durch einen Neubau ersetzt werden? Für die Fraktion Pro Bürgerschaft stellen sich nach der Absage des Genossenschaftsmodells eine Reihe von Fragen, über die nachgedacht werden solle.

Pro Bürgerschaft stellt infrage, ob das bestehende Kopfgebäude am Kurt-Schumacher-Platz wirklich abgerissen werden sollte, um Platz für ein Ärztehaus zu machen.

Für Herbert Krause ist das Ärztehause am Kurt-Schumacher-Platz keine Optimallösung. „Es würde unserer Meinung nach keine Belebung des Platzes bedeuten“, erklärt der Fraktionsvorsitzende von Pro Bürgerschaft. „Ein solches Haus könnte schon längst an anderer Stelle stehen“, kritisiert er auch, dass beispielsweise mit dem St.-Antonius-Hospital nicht schon früher intensive Gespräche von Seiten der Stadt geführt worden seien. Am vorgesehenen Standort sei, auch nach Errichtung einer neuen Parkgarage, die Verkehrssituation nach wie vor problematisch.